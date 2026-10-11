Дроны ударили уже по третьему дата-центру Яндекса: в России сбои в популярных сервисах

О взрывах в регионе жители стали сообщать ночью. По их словам, удар потерпел дата-центр "Яндекса" в городе Владимир.

Его мощность составляет 50 МВт, а рассчитан он на 2880 серверных стоек. Официальных комментариев по поводу атаки российские власти пока не давали.

Первыми исчезли сервисы, которыми каждый день пользуются россияне: голосовой помощник "Алиса", "Яндекс Музыка", сервис видеосвязи "Телемост" и "Яндекс Дом".

Однако сбой оказался более масштабным. В зонах доступности облачной платформы Yandex Cloud перестало работать более 80 ключевых сервисов. Среди них вычислительные и сетевые мощности, базы данных и хранилища, ИИ-сервисы, в частности, YandexGPT API, а также инструменты для разработчиков и бизнеса.

Обновлено 5:40

В "Яндексе" подтвердили, что из-за атаки беспилотников работа дата-центра во Владимире полностью остановлена. По словам компании, никто не пострадал. Перед этим Yandex Cloud сообщал о перебоях с электропитанием в одной из зон доступности платформы.