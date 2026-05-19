Дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России (видео)
Дроны ночью атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Целью стал объект в Ярославле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные публикации в Telegram и заявление губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
Ночью беспилотники атаковали Ярославскую область. Под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" - шестой по мощности в России, который перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год.
В местных пабликах разошлись видео с дронами над городом. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил: область подверглась массированной атаке беспилотников, жертв нет.
"Большинство беспилотников было сбито, но произошел удар по промышленному объекту. Возгорание ликвидируют специальные службы", - написал он.
В российском Министерстве обороны заявили, что за ночь силы ПВО якобы сбили 315 украинских беспилотников.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние месяцы удары по России якобы уничтожили 10% ее нефтепереработки, и объяснил, почему остановка скважин является для РФ особенно болезненной.
Как сообщало РБК-Украина, командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди раскрыл детали системы ПВО Москвы и заявил, что одновременный залп может превышать 700 зенитных ракет. Впрочем, дроны все равно прорвались.