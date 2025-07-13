Дрони вдарили по нафтозаводу в Кстово: росіяни скаржаться на перебої зі світлом

Місцеві жителі Кстова повідомляють про густий чорний дим, що підійнявся над заводом. Пожежу на НПЗ не могли загасити навіть на ранок.

Відомо також, що внаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання.

Вибухи чули й у сусідніх населених пунктах. Зокрема жителі Володарська, Решетихи та Дзержинська розповідали, що нібито чули роботу "ПВО".

Водночас міська влада спробувала применшити масштаби інциденту. Губернатор Глеб Нікітін заявив, що атаку нібито вдалося успішно відбити, а постраждалих немає.

Міністерство оборони РФ тим часом відзвітувало про перехоплення та знищення в ніч на неділю 36 українських безпілотників у кількох регіонах: