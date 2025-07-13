Дроны ударили по нефтезаводу в Кстово: россияне жалуются на перебои со светом

Местные жители Кстова сообщают о густом черном дыме, поднявшемся над заводом. Пожар на НПЗ не могли потушить даже на утро.

Известно также, что в результате ударов часть города осталась без электроснабжения.

Взрывы слышали и в соседних населенных пунктах. В частности жители Володарска, Решетихи и Дзержинска рассказывали, что якобы слышали работу "ПВО".

В то же время городские власти попытались преуменьшить масштабы инцидента. Губернатор Глеб Никитин заявил, что атаку якобы удалось успешно отразить, а пострадавших нет.

Министерство обороны РФ тем временем отчиталось о перехвате и уничтожении в ночь на воскресенье 36 украинских беспилотников в нескольких регионах: