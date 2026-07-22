Дрони вдарили по логістичному центру Wildberries у Невинномиську

Як розвивалась атака

Про можливе ураження об'єкта першими повідомили моніторингові Telegram-канали - після серії влучань на території здійнялись густий чорний дим і масштабна пожежа.

Місцева влада атаку підтвердила. Близько 03:30 російські ЗМІ з посиланням на губернатора повідомляли, що в Невинномиську ППО відбиває наліт безпілотників, спрямований на промислову зону міста - тоді йшлося про кілька збитих дронів.

Приблизно о 05:00 губернатор Ставропольського краю повідомив уже про пожежу на території складського комплексу внаслідок атаки. За його словами, постраждали двоє осіб, деталей він не уточнив.

Що відомо станом на зараз

На місці працюють пожежники та інші оперативні служби. Станом на 06:00 у регіоні оголосили відбій повітряної тривоги.

Наслідки ураження та можливі збитки поки уточнюються. Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що площа логістичного центру Wildberries у Невинномиську сягає близько 90 тисяч квадратних метрів.