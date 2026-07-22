Дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Невинномыске

Утром 22 июля беспилотники поразили крупный логистический центр Wildberries в Невинномыске Ставропольского края. На территории загорелся масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и местные власти.
О возможном поражении объекта первым сообщили мониторингу Telegram-каналы - после серии попаданий на территории поднялись густой черный дым и масштабный пожар.
Местные власти атаку подтвердили. Около 03:30 российские СМИ со ссылкой на губернатора сообщали, что в Невинномыске ПВО отражает налет беспилотников, направленный на промышленную зону города - тогда речь шла о нескольких сбитых дронах.
Приблизительно в 05:00 губернатор Ставропольского края сообщил уже о пожаре на территории складского комплекса в результате атаки. По его словам, пострадали два человека, деталей он не уточнил.
На месте работают пожарные и другие оперативные службы. По состоянию на 06.00 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.
Последствия поражения и возможный ущерб пока уточняются. Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что площадь логистического центра Wildberries в Невинномысске составляет около 90 тысяч квадратных метров.
Напомним, этой же ночью, 22 июля, дроны уже атаковали объект Wildberries в Краснодарском крае, там на территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар.
Это уже не первый подобный удар по объектам компании. 18 июля у россиян "сгорели покупки" на складе Wildberries под Москвой после атаки дронов - пожар был виден за несколько десятков километров.