Дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Невинномыске

Как развивалась атака

О возможном поражении объекта первым сообщили мониторингу Telegram-каналы - после серии попаданий на территории поднялись густой черный дым и масштабный пожар.

Местные власти атаку подтвердили. Около 03:30 российские СМИ со ссылкой на губернатора сообщали, что в Невинномыске ПВО отражает налет беспилотников, направленный на промышленную зону города - тогда речь шла о нескольких сбитых дронах.

Приблизительно в 05:00 губернатор Ставропольского края сообщил уже о пожаре на территории складского комплекса в результате атаки. По его словам, пострадали два человека, деталей он не уточнил.

Что известно по состоянию на сейчас

На месте работают пожарные и другие оперативные службы. По состоянию на 06.00 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.

Последствия поражения и возможный ущерб пока уточняются. Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что площадь логистического центра Wildberries в Невинномысске составляет около 90 тысяч квадратных метров.