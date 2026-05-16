Дрони вдарили по хімзаводу на Ставропольщині, спалахнула пожежа

Серія вибухів пролунала у Невинномиську близько 2:30 ночі. На відео, опублікованих місцевими жителями, видно масштабну пожежу на території заводу.

Пожежа розгоралася протягом кількох десятків хвилин. Місцеві скаржаться: окрім звуків вибухів від дронів, жодного пострілу ППО чутно не було.

"Невинномиський Азот" - велике хімічне підприємство Ставропольського краю. Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки не надходило.