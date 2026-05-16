UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони вдарили по хімзаводу на Ставропольщині, спалахнула пожежа

04:31 16.05.2026 Сб
1 хв
У мережі з’явилися кадри ударів
aimg Катерина Коваль
Фото: протягом атаки російська ППО не подавала ознак життя (facebook.com/MchsRussia)

Вночі 16 травня безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що система ППО не спрацювала жодного разу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали та Exilenova+.

Читайте також: РФ рятує свої атомні субмарини від дронів ЗСУ за допомогою сіток (фото)

Що сталося

Серія вибухів пролунала у Невинномиську близько 2:30 ночі. На відео, опублікованих місцевими жителями, видно масштабну пожежу на території заводу.

Пожежа розгоралася протягом кількох десятків хвилин. Місцеві скаржаться: окрім звуків вибухів від дронів, жодного пострілу ППО чутно не було.

"Невинномиський Азот" - велике хімічне підприємство Ставропольського краю. Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки не надходило.

Удари українських безпілотників вглиб російської території тривають із наростаючою інтенсивністю. За останні кілька днів Сили оборони атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї - на об'єкті спалахнула пожежа.

Також ЗСУ завдали масштабного удару по стратегічних об'єктах РФ - під удар потрапили НПЗ у Ярославлі, бази пального та системи ППО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяДрони