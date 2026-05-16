РФ рятує свої атомні субмарини від дронів ЗСУ за допомогою сіток (фото)

Флот окупантів РФ настільки наляканий атаками українських дронів, що тепер навіть на підводні човни Тихоокеанського флоту стали натягувати антидронові сітки. Супутникові знімки чітко демонструють, що саме так росіяни намагаються захистити атомні субмарини від повторення "Паутини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на морський портал Naval News .

Нещодавні супутникові знімки компанії "Вантор" показують, що російський флот розгорнув системи боротьби з безпілотниками над підводними човнами класу "Борей" (за класифікацією НАТО - "Долгорукий"), що пришвартовані в Рибачому.

Субмарина здатна нести 16 балістичних ракет підводного базування РСМ-56 "Булава" (за класифікацією НАТО SS-N-30).

Розташований на півострові Камчатка, Рибачий служить однією зі стратегічних військово-морських баз Тихоокеанського флоту ВМС Росії та знаходиться приблизно за 7400 км на схід від України.

Подібні металеві сітки для боротьби з дронів були помічені над підводними човнами Чорноморського флоту, а також над підводними човнами Балтійського та Північного флотів (розташованих на узбережжі Баренцевого моря). Їх навіть можна побачити на російських надводних військових кораблях, зокрема тих, що діють у Чорному морі.

Фото: атомні субмарини РФ з антидроновими сітками (Vantor)

Зазвичай ці сітки розташовані над рубкою підводного човна, захищаючи люк, який веде безпосередньо до диспетчерської. Але сітка, яку видно на супутникових знімках, покриває весь човен.