Дроны ударили по химзаводу на Ставропольщине, вспыхнул пожар

Серия взрывов прогремела в Невинномысске около 2:30 ночи. На видео, опубликованных местными жителями, видно масштабный пожар на территории завода.

Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жалуются: кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела ПВО слышно не было.

"Невинномысский Азот" - крупное химическое предприятие Ставропольского края. Официальной информации от российских властей о последствиях атаки не поступало.