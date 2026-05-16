RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны ударили по химзаводу на Ставропольщине, вспыхнул пожар

04:31 16.05.2026 Сб
1 мин
В сети появились кадры ударов
aimg Екатерина Коваль
Фото: в течение атаки российская ПВО не подавала признаков жизни (facebook.com/MchsRussia)

Ночью 16 мая беспилотники атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России. На объекте вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщают, что система ПВО не сработала ни разу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы и Exilenova+.

Читайте также: РФ спасает свои атомные субмарины от дронов ВСУ с помощью сетей (фото)

Что произошло

Серия взрывов прогремела в Невинномысске около 2:30 ночи. На видео, опубликованных местными жителями, видно масштабный пожар на территории завода.

Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жалуются: кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела ПВО слышно не было.

"Невинномысский Азот" - крупное химическое предприятие Ставропольского края. Официальной информации от российских властей о последствиях атаки не поступало.

Удары украинских беспилотников вглубь российской территории продолжаются с нарастающей интенсивностью. За последние несколько дней Силы обороны атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае - на объекте вспыхнул пожар.

Также ВСУ нанесли масштабный удар по стратегическим объектам РФ - под удар попали НПЗ в Ярославле, базы горючего и системы ПВО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияДрони