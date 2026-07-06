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Дрони уразили порти у Ленобласті Росії та військовий полігон (відео)

10:28 06.07.2026 Пн
2 хв
Це ключові об'єкти нафтової промисловості РФ
aimg Олена Чупровська
Фото: Пошкодження на Лужському полігоні й двох портах після атаки дронів ( t.me mchs_official)

Дрони знову залетіли на територію Ленінградської області Росії. У ніч на 6 липня наслідки розв'язаної війни проти України росіяни відчули біля двох стратегічних об'єктів і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка та повідомлення у пабліках.

Скільки дронів збили та де є пошкодження

За першими даними губернатора, над регіоном нібито збили 47 безпілотників. Пізніше Дрозденко оновив інформацію - кількість "збитих" дронів зросла до 56.

Згодом губернатор підтвердив і перші наслідки атаки. За його словами, попередньо є пошкодження об'єктів інфраструктури одразу у трьох місцях:

  • на Лужському військовому полігоні;
  • у районі порту Усть-Луга;
  • у районі порту Висоцьк.

Що це за порти і чому по них знову вдарили

Усть-Луга - один із найбільших портів Росії на Балтійському морі, розташований у Ленінградській області. Через нього проходить значна частина російського експорту нафти та нафтопродуктів.

Висоцьк - ще один портовий термінал у цьому ж регіоні, який також використовують для перевалки нафтопродуктів і вугілля. Обидва об'єкти регулярно потрапляють під удари безпілотників ще з березня 2026 року.

На фоні нічної атаки в санкт-петербурзькому аеропорту Пулково запровадили обмеження на прийом і випуск рейсів. Частину літаків тимчасово затримали.

Тим часом Сили безпілотних систем продовжують масштабну кампанію проти тилової інфраструктури окупантів.

Нещодавно українські військові знеструмили одразу кілька енергетичних об'єктів в окупованому Криму та на півдні України.

За інформацією командира одного з підрозділів СБС, лише за кілька днів липня з ладу вивели 37 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, атака на Ленобласть відбулась на тлі чергового ракетного удару Росії по Києву в ніч на 6 липня.

Очільник Центру протидії дезінформації пояснив, що поки Росія завдає ударів по українській столиці, Сили оборони України у відповідь масовано атакують Москву та інші регіони РФ.

Також під атакою цієї ночі був один з найбільших НПЗ в Росії - в Ярославлі. Після удару місцеві мешканці чули вибухи кілька хвилин поспіль.

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Російська ФедераціяпортНПЗАтака дронів