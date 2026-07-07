Українські дрони уразили 8 танкерів "тіньового флоту" РФ за одну ніч, - "Мадяр"

Українські дрони влаштували справжнє полювання за паливним флотом Росії - вночі спалахнули відразу вісім танкерів, що йшли до окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України полковника Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр".
За словами командувача, бій за паливо для окупованого Криму в Азовському морі триває вже не перший день. Але цієї ночі повітряно-морська операція вийшла на новий рівень.
Українські дрони уразили:
Усі уражені танкери перебувають під міжнародними санкціями. Це судна дедвейтом близько 7 000 тонн та довжиною приблизно 140 метрів, побудовані у 2006-2012 роках.
Серед ідентифікованих суден:
Назву восьмого судна ще уточнюють.
Крім ударів по флоту, протягом ночі на тимчасово окупованій території у оперативному тилу ворога вдалося відпрацювати 58 військових цілей.
Дісталося й енергетиці окупованого півострова - об'єкти постачання електрики та логістичні вузли Криму також зазнали ударів. Подробиці про наслідки цієї атаки поки що уточнюються.
"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", - написав командувач.
Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов пояснив, заради чого Україна продовжує завдавати ударів по цілях у Криму. За його словами, усі незручності, які відчувають мешканці півострова через перебої зі світлом та водою, - заради великої мети.
Як повідомляло РБК-Україна, минулої ночі Сили оборони України також завдали ударів по двох підприємствах військово-промислового комплексу Росії, нафтобазі аеродрому "Бєлгород" та ворожих мостах у Брянській області та окупованому Криму.