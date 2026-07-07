Українські дрони уразили 8 танкерів "тіньового флоту" РФ за одну ніч, - "Мадяр"

Скільки суден уразили та що саме

За словами командувача, бій за паливо для окупованого Криму в Азовському морі триває вже не перший день. Але цієї ночі повітряно-морська операція вийшла на новий рівень.

Українські дрони уразили:

8 танкерів з паливом;

1 сухогруз;

1 пором.

Усі уражені танкери перебувають під міжнародними санкціями. Це судна дедвейтом близько 7 000 тонн та довжиною приблизно 140 метрів, побудовані у 2006-2012 роках.

Серед ідентифікованих суден:

"Венера-3"; "Санар-1"; "Санар-17"; "Климена"; "Теті"; "Алексей Саврасов"; "Пенелопа".

Назву восьмого судна ще уточнюють.

Що ще уразили українські бійці цієї ночі

Крім ударів по флоту, протягом ночі на тимчасово окупованій території у оперативному тилу ворога вдалося відпрацювати 58 військових цілей.

Дісталося й енергетиці окупованого півострова - об'єкти постачання електрики та логістичні вузли Криму також зазнали ударів. Подробиці про наслідки цієї атаки поки що уточнюються.

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", - написав командувач.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов пояснив, заради чого Україна продовжує завдавати ударів по цілях у Криму. За його словами, усі незручності, які відчувають мешканці півострова через перебої зі світлом та водою, - заради великої мети.