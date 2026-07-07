RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украинские дроны поразили 8 танкеров "теневого флота" РФ за одну ночь, - "Мадяр"

12:09 07.07.2026 Вт
2 мин
Все они находились под санкциями
aimg Елена Чупровская
Фото: нефтяной танкер под санкциями (2 war-sanctions.gur gov ua)

Украинские дроны устроили настоящую охоту за топливным флотом России - ночью вспыхнули сразу восемь танкеров, шедших в оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковника Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр" .

Сколько судов поразили и что именно

По словам командующего, бой за топливо для оккупированного Крыма в Азовском море продолжается уже не первый день. Но в эту ночь воздушно-морская операция вышла на новый уровень.

Украинские дроны поразили:

  • 8 танкеров с топливом;
  • 1 сухогруз;
  • 1 паром.

Все пораженные танкеры находятся под международными санкциями. Это суда дедвейтом около 7 000 тонн и протяженностью примерно 140 метров, построенные в 2006-2012 годах.

Среди идентифицированных судов:

  1. "Венера-3";
  2. "Санар-1";
  3. "Санар-17";
  4. "Климена";
  5. "Тете";
  6. "Алексей Саврасов";
  7. "Пенелопа".

Название восьмого судна еще уточняется.

Что еще поразили украинские бойцы этой ночью

Помимо ударов по флоту в течение ночи на временно оккупированной территории в оперативном тылу врага удалось отработать 58 военных целей.

Досталось и энергетике оккупированного полуострова - объекты поставки электричества и логистические узлы Крыма также получили удары. Подробности о последствиях этой атаки пока уточняются.

"Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим", - написал командующий.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов объяснил, ради чего Украина продолжает наносить удары по целям в Крыму . По его словам, все неудобства, которые испытывают жители полуострова из-за перебоев со светом и водой - ради большой цели.

Как сообщало РБК-Украина, минувшей ночью Силы обороны Украины также нанесли удары по двум предприятиям военно-промышленного комплекса России, нефтебазе аэродрома "Белгород" и вражеским мостам в Брянской области и оккупированному Крыму.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крымтеневой флотАзовское мореДрониАтака дронов