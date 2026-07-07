ua en ru
Вт, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Незручності заради великої мети": Буданов пояснив мету операцій України в Криму

10:30 07.07.2026 Вт
2 хв
Керівник ОП звернувся до кримчан, які вірять в повернення України
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
"Незручності заради великої мети": Буданов пояснив мету операцій України в Криму Фото: керівник ОП Кирило Буданов (РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Україна б'є по цілях в Криму заради великої мети.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Крим сьогодні у новинах майже кожного дня - після успішних далекобійних санкцій на півострові почав зникати бензин, а разом з ним - і багато колаборантів. Вони спішать покинути півострів.

На запитання, яка мета дипстрайків України у Криму, а також що можна донести кримчанам, які чекають і вірять, що Україна повернеться, Буданов відповів так:

"Я хотів би сказати, користуючись можливістю, таким людям, які насправді розуміють, що Крим - це Україна і це єдине ціле, і ніколи розірвати цей зв'язок нікому не вдасться - що їм треба з розумінням ставитись до того, що відбувається".

Так, крім успішних ударів по ворогу, є соціальні проблеми, наприклад, нестача бензину, і це може впливати на населення.

"Перебої зі світлом величезні, часто - з водопостачанням, це похідне від перебоїв з електроенергією здебільшого. Але всі ці незручності - заради великої мети, а велика мета - це повернення додому", - сказав Буданов.

Зараз Україна має обрізати всю південну логістику, тому що через Крим ворог забезпечує угруповання "Днєпр".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на окупованому півострові почалися масштабні відключення водопостачання. Все через знеструмлення енергомережі. Одразу в 9 великих населених пунктах півострова спостерігаються великі проблеми зі світлом та водою.

Учора ССО уразили чергову нафтобазу в Криму та нафтовий танкер. Він є частиною паливної логістики ворога. Унаслідок далекобійних санкцій України виникли масштабні пожежі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Крим Офіс президента Кирило Буданов
Новини
Був "перехідний період": Буданов розповів про свої стосунки з Зеленським
Був "перехідний період": Буданов розповів про свої стосунки з Зеленським
Аналітика
Ультиматумом з нами розмовляти не треба: інтерв'ю з Будановим про війну, Польщу і Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Ультиматумом з нами розмовляти не треба: інтерв'ю з Будановим про війну, Польщу і Зеленського