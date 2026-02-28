Дрони та балістика летіли з декількох напрямків: деталі нічної атаки РФ

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого російські війська атакували Україну майже двома сотнями безпілотників. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

При цьому зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 14 локаціях.

Зокрема, під ранок росіяни атакували центр Сум. В результаті обстрілу виникла пожежа в готелі, рятувальники евакуювали близько 50 осіб.

Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав, пожежу було оперативно ліквідовано.

Також російські окупанти атакували ударними дронами цивільну та портову інфраструктуру Одещини. Постраждали двоє людей, пошкоджені порт та будинки, зруйнований дитсадок.