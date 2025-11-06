Дрони ССО знищили склад "Шахедів" у Донецьку: момент вибуху потрапив на відео

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що вчора авіація, ракетні війська та артилерійські підрозділи Сил оборони завдали ударів по двох районах, де противник зосередив особовий склад, озброєння та військову техніку. Також було уражено одну артилерійську систему ворога.

Загалом за останню добу втрати російських військ перевищили тисячу осіб. Українські оборонці додатково знищили шість бойових бронемашин, 15 артилерійських систем, 172 безпілотники оперативно–тактичного рівня, 84 автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки.

Окремо зазначимо, що сьогодні Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо ситуації на кожному напрямку фронту. Більше подробиць можна знайти в матеріалі РБК-Україна.

Варто також зауважити, що рух спротиву “Свобода Росії” провів серію диверсій на території держави-агресора, знищивши десятки локомотивів, які використовувалися для перевезення озброєння та боєприпасів у війні проти України.