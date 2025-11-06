Дроны ССО уничтожили склад "Шахедов" в Донецке: момент взрыва попал на видео

Ситуация на фронте

Напомним, что вчера авиация, ракетные войска и артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли удары по двум районам, где противник сосредоточил личный состав, вооружение и военную технику. Также была поражена одна артиллерийская система врага.

Всего за последние сутки потери российских войск превысили тысячу человек. Украинские защитники дополнительно уничтожили шесть боевых бронемашин, 15 артиллерийских систем, 172 беспилотника оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и одну единицу специальной техники.

Отдельно отметим, что сегодня Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленную информацию о ситуации на каждом направлении фронта. Больше подробностей можно найти в материале РБК-Украина.

Стоит также заметить, что движение сопротивления "Свобода России" провело серию диверсий на территории государства-агрессора, уничтожив десятки локомотивов, которые использовались для перевозки вооружения и боеприпасов в войне против Украины.