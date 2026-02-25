Дрони ССО знищили дороговартісні системи ППО росіян у Криму (відео)

Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" та знищили ЗРГК "Панцир С-1" в окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.
"У ніч на 25 лютого 2026 року, підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій успішно уразили позиції протиповітряної оборони ворога в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
За результатами вогневого ураження підтверджено знищення пускової установки С-400, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400.
ЗРГК "Панцир-С1", який прикривав важливі об’єкти та позицій ворожого ППО від дронів та ракет на малих та середніх висотах також був знищений українськими дронами.
"Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу Росії", - зазначили у ССО.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за 2025 рік спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України влаштували справжній "погром" російської протиповітряної оборони.
Спецпризначенці цілеспрямовано нищили найдорожчі російські установки, які мали б захищати їхнє небо. Загалом за рік окупанти втратили техніки на 4 мільярди доларів.
Зокрема, за рік "Альфа" далекобійними ударами вдвічі скоротила кількість російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".