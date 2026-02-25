Дроны ССО уничтожили дорогостоящие системы ПВО россиян в Крыму (видео)

Уничтожение российских систем ПВО

Напомним, ранее мы сообщали, что за 2025 год спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины устроили настоящий "погром" российской противовоздушной обороны.

Спецназовцы целенаправленно уничтожали дорогие российские установки, которые должны были бы защищать их небо. Всего за год оккупанты потеряли техники на 4 миллиарда долларов.

В частности, за год "Альфа" дальнобойными ударами вдвое сократила количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".