Дроны ССО уничтожили дорогостоящие системы ПВО россиян в Крыму (видео)
Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" и уничтожили ЗРГК "Панцирь С-1" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.
"В ночь на 25 февраля 2026 года, подразделения Middle strike Сил специальных операций успешно поразили позиции противовоздушной обороны врага во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
По результатам огневого поражения подтверждено уничтожение пусковой установки С-400, радиолокационной станции 92Н6Е и вспомогательные элементы системы С-400.
ЗРГК "Панцирь-С1", который прикрывал важные объекты и позиции вражеского ПВО от дронов и ракет на малых и средних высотах также был уничтожен украинскими дронами.
"Силы специальных операций продолжают осуществлять асимметричные действия с целью снижения наступательного потенциала России", - отметили в ССО.
Уничтожение российских систем ПВО
Напомним, ранее мы сообщали, что за 2025 год спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины устроили настоящий "погром" российской противовоздушной обороны.
Спецназовцы целенаправленно уничтожали дорогие российские установки, которые должны были бы защищать их небо. Всего за год оккупанты потеряли техники на 4 миллиарда долларов.
В частности, за год "Альфа" дальнобойными ударами вдвое сократила количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".