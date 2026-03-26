ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны с семи направлений и более десяти "прилетов": что известно о ночной атаке РФ

08:37 26.03.2026 Чт
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить силам ПВО за прошедшую ночь?
aimg Константин Широкун
Фото: силы ПВО ликвидировали 130 вражеских дронов (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину дронами. Силы ПВО ликвидировали 130 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 26 марта противник атаковал 153 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с семи направлений, около 100 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 130 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом также зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на пяти локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Обстрел Украины 26 марта

Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 марта в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. В результате ночной атаки врага повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал.

Также из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, россияне утром атаковали Харьков. Известно о попадании дрона вблизи ресторана, есть раненый.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Вторжение России в Украину ПВО ВСУ Дрони
Новости
Аналитика
