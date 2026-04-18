Дрони СБУ "вполювали" три російські кораблі в Криму

Ураження кораблів РФ

Нагадаємо, у березні Сили оборони України уразили унікальний бойовий криголам ФСБ Росії у Ленінградській області.

Також російський фрегат "Адмірал Ессен" отримав критичні пошкодження під час атаки українських дронів на порт "Новоросійськ". Він більше не може бити "Калібрами" по Україні.

Окрім того, у грудні 2025 року Служба безпеки України вперше уразила танкер "тіньового флоту" Росії у нейтральних водах Середземного моря.