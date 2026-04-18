Дроны СБУ поразили три российских корабля в Крыму

Поражение кораблей РФ

Напомним, в марте Силы обороны Украины поразили уникальный боевой ледокол ФСБ России в Ленинградской области.

Также российский фрегат "Адмирал Эссен" получил критические повреждения во время атаки украинских дронов на порт "Новороссийск". Он больше не может бить "Калибрами" по Украине.

Кроме того, в декабре 2025 года Служба безопасности Украины впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря.