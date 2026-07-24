Дрони СБУ влаштували масовану атаку на НПЗ та аеродроми в РФ

Уночі 24 липня далекобійні безпілотники завдали ударів одразу по кількох об'єктах паливної та військової інфраструктури рф - від Башкортостану до тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Безпілотники уразили нафтопереробні заводи, нафтоперекачувальну станцію та радіолокаційну станцію на території рф і в окупованому Криму.
Серед цілей:
За словами в СБУ, ці спецоперації виконують завдання, поставлені президентом України Володимиром Зеленським - знизити воєнно-економічний потенціал РФ.
Нагадаємо, уранці 24 липня ракета "Фламінго" влучила у машинобудівне підприємство "Авітек" в Кірові, яке випускає авіаційні комплектуючі та зенітні керовані ракети.
Компанія Fire Point показала кадри пуску цієї ракети, а сам завод причетний до виробництва компонентів для крилатих ракет Х-101 і Х-59М2.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив ураження цього підприємства в Кірові, назвавши удар справедливою відповіддю.
За його словами, того ж дня далекобійні удари дістали й нафтового об'єкта на відстані майже 1350 кілометрів від кордону.