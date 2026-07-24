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Зеленський підтвердив ураження важливого воєнного підприємства в Кірові

11:35 24.07.2026 Пт
2 хв
Під ударом також опинився нафтовий об'єкт за 1350 км від кордону
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський підтвердив ураження важливого воєнного підприємства в Кірові Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Сили оборони України 24 липня вдарили по одному з важливих російських воєнних підприємств в Кірові. Крім того, "далекобійні санкції" дістали до нафтового об'єкта на відстані майже 1350 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що це підприємство постачає компоненти для авіаційної та ракетної ворожої техніки, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по Україні. Президент назвав цей удар "абсолютно справедливою відповіддю".

"Також наші далекобійні санкції спрацювали й на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому об'єкту. Були й інші ураження. Важливо, що триває операція і щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням", - наголосив Зеленський.

Він також подякував всім підрозділам армії, розвідок та СБУ, які залучені до ураження російських об'єктів.

Що передувало

Сьогодні вранці в Кірові було атаковане підприємство російського ВПК "Авіатек". Це машинобудівне підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіаційних комплектуючих, зенітних керованих ракет та засобів порятунку пілотів.

Місцева влада не повідомляла про загрозу чи атаку. Після удару в районі підприємства виникла пожежа, а над самим об'єктом здійнявся великий стовп диму.

Крім того, вночі дрони здійснили масовану атаку на Ленінградську область, зокрема на передмістя Санкт-Петербурга. Під удар потрапили одразу два складські комплекси Wildberries.

Також дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Сімферополі ціллю став ще один склад Wildberries.

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