RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны СБУ устроили массированную атаку на НПЗ и аэродромы в РФ

15:12 24.07.2026 Пт
2 мин
В СБУ назвали первые последствия поражения объектов врага
aimg Елена Чупровская
Фото: СБУ атаковала объекты РФ (Getty Images)

Ночью 24 июля дальнобойные беспилотники нанесли удары сразу по нескольким объектам топливной и военной инфраструктуры России - от Башкортостана до временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Какие объекты пострадали

Беспилотники поразили нефтеперерабатывающие заводы, нефтеперекачивающую и радиолокационную станцию на территории России и в оккупированном Крыму.

Среди целей:

  • линейно-производственная диспетчерская станция "Субханкулово" в Башкортостане на расстоянии 1350 километров - в резервуарном парке возник пожар;
  • мини-НПЗ "Новоспасский" в Ульяновской области (900 километров) - там тоже загорелся резервуарный парк;
  • мини-НПЗ "1-й завод" в Калужской области;
  • радиолокационная станция дальнего радиуса действия "Небо-У" на военном аэродроме "Бельбек" в Крыму;
  • резервуар с горюче-смазочными материалами на аэродроме "Саки" в Крыму.

По словам в СБУ, эти спецоперации выполняют задачи, поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским - снизить военно-экономический потенциал РФ.

Напомним, утром 24 июля ракета "Фламинго" попала в машиностроительное предприятие "Авитек" в Кирове, выпускающее авиационные комплектующие и зенитные управляемые ракеты.

Компания Fire Point показала кадры пуска этой ракеты, а сам завод причастен к производству компонентов для крылатых ракет Х-101 и Х-59М2.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил поражение этого предприятия в Кирове, назвав удар справедливым ответом.

По его словам, в тот же день дальнобойные удары достали и нефтяной объект на расстоянии почти 1350 километров от границы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияНПЗ