Дроны СБУ устроили массированную атаку на НПЗ и аэродромы в РФ

Напомним, утром 24 июля ракета "Фламинго" попала в машиностроительное предприятие "Авитек" в Кирове, выпускающее авиационные комплектующие и зенитные управляемые ракеты.

Компания Fire Point показала кадры пуска этой ракеты, а сам завод причастен к производству компонентов для крылатых ракет Х-101 и Х-59М2.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил поражение этого предприятия в Кирове, назвав удар справедливым ответом.

По его словам, в тот же день дальнобойные удары достали и нефтяной объект на расстоянии почти 1350 километров от границы.