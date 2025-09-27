Дрони СБУ "вимкнули" нафтоперекачувальну станцію за 1000 кілометрів від України, - джерела

Дрони Служби безпеки України вночі 27 вересня уразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській республіці Російської Федерації. Об'єкт виведено з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в СБУ.
"У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ відпрацювали по НПС "Тиньговатово", яка знаходиться за 1 тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, РФ", - повідомили джерела.
Зазначається, що роботу станції тимчасово призупинили до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта - як сказано в офіційній заяві. Атаку підтвердив керівник республіки.
СБУ зі своїх джерел відомо, що влучання дрона сталося у насосну станцію №1, виникла пожежа. Наразі нафта через цю НПС не транспортується.
"СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі", - додало джерело.
Нагадаємо, що вранці 27 вересня росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку. Було сказано про влучання БПЛА в насосну станцію, але офіційних підтверджень з боку України не було.
Україна влітку 2025 року відновила удари по російських НПЗ і нафтопроводах. Злагоджена робота сил СБУ та ССО, а також ГУР та СБС сумарно вибила близько 20% нафтопереробки в Росії, що призвело до паливної кризи та проблем з логістикою.