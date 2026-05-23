Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони СБУ дістали важливий хімзавод для армії РФ за 1700 км

12:58 23.05.2026 Сб
1 хв
Його продукція забезпечує десятки інших воєнних виробництв Росії
aimg Тетяна Степанова
Фото: дрони СБУ уразили важливий хімзавод для армії РФ (Getty Images)

Дрони Служби безпеки України уразили хімічне підприємство "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону - 1700 кілометрів, це Пермський край", - повідомив Зеленський.

"Метафракс Кемікалс" - важлива частина російської хімічної індустрії.

Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини.

"Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Важлива наша далекобійна санкція. Дякую!", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомило, що майже всі найбільші НПЗ у центральній Росії зупинилися або суттєво скоротили виробництво через масовані удари українських дронів.

На цьому тлі ситуація з безпекою в Росії почала серйозно впливати на настрої місцевого населення, росіян більше турбують новини про обстріли регіонів, ніж події на фронті.

