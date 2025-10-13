Дрони СБУ уразили нафтовий термінал та підстанції у Криму, - джерела

Атака по терміналу у Феодосії

Минулого тижня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Через атаку стало відомо, що нафтопереливний комплекс горить другу добу поспіль.

А вже цієї ночі росіяни скаржились на нову атаку дронів у Криму. Зокрема, ми писали, що місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням у Сімферополі та у Феодосії.