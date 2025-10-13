Дрони СБУ уразили нафтовий термінал та підстанції у Криму, - джерела

Цієї ночі безпілотні комплекси ЦСО "А" СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по низці об’єктів у тимчасово окупованому Криму, які працюють на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Серед уражених об’єктів названі:
"СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати "бавовну" як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ. Ця робота триватиме", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Минулого тижня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Через атаку стало відомо, що нафтопереливний комплекс горить другу добу поспіль.
А вже цієї ночі росіяни скаржились на нову атаку дронів у Криму. Зокрема, ми писали, що місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням у Сімферополі та у Феодосії.