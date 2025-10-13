Дроны СБУ поразили нефтяной терминал и подстанции в Крыму, - источники

Атака по терминалу в Феодосии

На прошлой неделе Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии. Из-за атаки стало известно, что нефтепереливной комплекс горит вторые сутки подряд.

А уже этой ночью россияне жаловались на новую атаку дронов в Крыму. В частности, мы писали, что местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии.