Дроны СБУ поразили нефтяной терминал и подстанции в Крыму, - источники

Этой ночью беспилотные комплексы ЦСО "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Среди пораженных объектов названы:
"СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать "хлопок" как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться", - сообщил информированный источник в СБУ.
На прошлой неделе Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии. Из-за атаки стало известно, что нефтепереливной комплекс горит вторые сутки подряд.
А уже этой ночью россияне жаловались на новую атаку дронов в Крыму. В частности, мы писали, что местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии.