RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дроны СБУ поразили нефтяной терминал и подстанции в Крыму, - источники

Иллюстративное фото: дроны СБУ поразили нефтяной терминал и подстанцию в Крыму (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Этой ночью беспилотные комплексы ЦСО "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Среди пораженных объектов названы:

  • Феодосийский морской нефтяной терминал - беспилотники попали как минимум в пять резервуаров, на территории терминала фиксируется масштабный пожар;
  • подстанция 220 кВ "Кафа" (Феодосия), являющаяся частью энергомоста РФ - Крым. Там повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская и помещения с защитной автоматикой, начались перепады напряжения;
  • подстанция 330 кВ "Симферополь", где прогремела серия взрывов.

"СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать "хлопок" как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться", - сообщил информированный источник в СБУ.

 

Атака по терминалу в Феодосии

На прошлой неделе Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии. Из-за атаки стало известно, что нефтепереливной комплекс горит вторые сутки подряд.

А уже этой ночью россияне жаловались на новую атаку дронов в Крыму. В частности, мы писали, что местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныКрымСимферополь