Дрони СБУ та ССО зупинили нафтоперекачувальні станції в кількох регіонах РФ, - джерела

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, 20 вересня внаслідок успішної спецоперації ЗСУ вибухи в Росії лунали на Саратовському та Новокуйбишевському НПЗ. Також було вражено нафтоперекачувальні станції на одному з трубопроводів.

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня зазначив, що постійні атаки українських дронів по НПЗ і трубопроводу "Дружба" вже відчутні для Росії. В РФ виник паливний дефіцит, йде руйнування російської логістики. Це визнають навіть партнери України.