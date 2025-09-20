Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ росіян та нафтової станції, де виробляють Urals

Внаслідок успішної спецоперації ЗСУ вибухи в Росії лунали на Саратовському та Новокуйбишевському НПЗ, а також на станції по виробництву нафти Urals.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

В ніч на 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ під керівництвом Генштабу завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. На місці зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати уточнюються.

Цей завод забезпечує близько 2,54% загального обсягу нафтопереробки РФ, понад 7 млн тонн нафти на рік.

Також українські підрозділи атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Попередньо відомо вибухи та займання на території заводу. Деталі уточнюються.

Відмітимо, що на цьому об’єкті переробляють понад 8,8 млн тонн нафти на рік.

Крім того, здійснено вогневе ураження по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури - лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара". Результати ураження наразі уточнюються.

Це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту рф).

Всі уражені об’єкти брали участь у забезпеченні збройних сил РФ пально-мастильними матеріалами.

Сили оборони України системно реалізують заходи для порушення логістики та зниження воєнно-економічного потенціалу агресора у секторі нафтопереробки.