Дроны СБУ и ССО остановили нефтеперекачку в нескольких регионах РФ, - источники

Иллюстративное фото: уничтожение российских НПЗ и нефтестанций продолжается (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

Беспилотники Сил специальных операций и Службы безопасности Украины в ночь на 20 сентября остановили работу нефтеперекачивающих станций в России. Речь идет о станциях, задействованных в экспорте нефти через Новороссийск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Ночью на 20 сентября дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций (НПС) нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк". Эти станции задействованы в экспорте нефти через Новороссийск.

Поражены следующие объекты:

  • НПС "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградская область РФ);
  • НПС "Совхозная-2" (н.п. Прогресс, Самарская область РФ);
  • Линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" (н.п. Просвет, Самарская область РФ).

"СБУ продолжает свою успешную работу по внедрению дроновых санкций против российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций. Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил источник в СБУ.

 

Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 20 сентября в результате успешной спецоперации ВСУ взрывы в России раздавались на Саратовском и Новокуйбышевском НПЗ. Также были поражены нефтеперекачивающие станции на одном из трубопроводов.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября отметил, что постоянные атаки украинских дронов по НПЗ и трубопроводу "Дружба" уже ощутимы для России. В РФ возник топливный дефицит, идет разрушение российской логистики. Это признают даже партнеры Украины.

