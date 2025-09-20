Дроны СБУ и ССО остановили нефтеперекачку в нескольких регионах РФ, - источники

Ночью на 20 сентября дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций (НПС) нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк". Эти станции задействованы в экспорте нефти через Новороссийск.

Поражены следующие объекты:

НПС "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградская область РФ);

НПС "Совхозная-2" (н.п. Прогресс, Самарская область РФ);

Линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" (н.п. Просвет, Самарская область РФ).

"СБУ продолжает свою успешную работу по внедрению дроновых санкций против российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций. Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил источник в СБУ.