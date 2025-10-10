Дрони СБУ рознесли російську техніку з окупантами на ТОТ (відео)

СБУ за допомогою дронів завдала серії ударів по місцях базування російської техніки та особового складу на тимчасово окупованій території. Відео показали в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
У відомстві розповіли, що відпрацювали по цілях противника на окупованих територіях оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.
"Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога", - йдеться у повідомленні.
Атаки виконали безпілотники "FP-2" з бойовою частиною масою 105 кг - саме ці дрони, як наголошують у СБУ, забезпечили "яскраві нічні феєрверки" над позиціями окупантів.
У відомстві додали, що СБУ продовжує завдавати ударів по силах противника "усіма доступними засобами" та наголосили, що за кожен злочин росіяни понесуть справедливу відплату.
Нагадаємо, 3 жовтня далекобійні безпілотники СБУ вразили один із провідних російських НПЗ. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", що розташований за 1400 км від кордону України.
Вже у понеділок, 6 жовтня, два безпілотники атакували Тюменський НПЗ у Росії. Внаслідок удару пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання.
В ніч на 9 жовтня українські дрони завдали ударів по стратегічних об’єктах у Волгоградській області РФ - Коробковському газопереробному заводу та лінійно-виробничій диспетчерській станції "Єфімовка".