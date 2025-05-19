Дрони СБУ з повітря і моря вдарили по ворожій РЛС на вишках у Чорному морі: відео

Як розповіли у відомстві, днями за допомогою дронів різних типів було знищено російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах у Чорному морі.

За даними СБУ, спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС "Нева". Її росіяни використовували для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці.

"У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі", - зазначили в СБУ.

Битва за вишки біля Криму

Нагадаємо, біля берегів окупованого Криму знаходяться газо- та нафтовидобувні платформи, більш відомі як "вишки Бойка". Росія захопила платформи ще у 2014 році і використовували їх у військових цілях вже під час повномасштабної війни.

Зокрема, на вишках встановили радіолокаційні станції.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. У серпні 2024 року повідомлялося про атаки на ще одну газову вишку в Чорному морі.