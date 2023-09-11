"Вишки Бойка" під контролем. Що це таке, де вони знаходяться та чим важливі для України

Україна повернула контроль над так званими "вишками Бойка" у Чорному морі. У військовій розвідці спецоперацію назвали черговим ляпасом ворогу.

Докладніше про "вишки Бойка", де вони знаходяться та чому важливо відновити над ними контроль, - у матеріалі РБК-Україна.

Спецоперація ГУР

Сьогодні на каналах Головного управління розвідки з'явилося відео спеціальної операції. На кадрах видно, як бійці добиралися до вишок на гумових човнах, зачищали об'єкти, вели бій з російською авіацією та рятували воїна з позивним "Конаном", який випав за борт і провів у відкритому морі 14 годин.

В результаті операції під український контроль повернули бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", а також самопідйомні бурові установки "Таврида" та "Сиваш". Зазначимо, під час однієї із фаз російський винищувач Су-30 намагався атакувати спецназівців, але отримав пошкодження та відступив.

На самих вишках вдалося захопити цінні трофеї: запас некерованих авіаційних ракет для гелікоптерів та радіолокаційну станцію "Нева", яка відстежує пересування суден у Чорному морі.

Що за "вишки Бойка" і чому їх так називають

Бурові платформи В312 ("Петро Годованець") та В319 ("Україна") компанії "Чорноморнафтогаз" знаходяться біля берегів Криму. Після окупації півострова були захоплені Російською Федерацією.

Україна купила їх для видобутку газу. У 2011 році компанія "Чорноморнафтогаз" купила першу з них не безпосередньо у заводу-виробника Keppel (Сінгапур), а через британського посередника Highway Investments Processing, заплативши на 400 млн доларів дорожче. Друга платформа також була куплена через посередника.

Після того, як у закупівлі за завищеними цінами виявили корупційні схеми, у ЗМІ вони закріпилися як "вишки Бойка" - за прізвищем тодішнього міністра енергетики Юрія Бойка.

Фото: українська військова розвідка на "вишках Бойка" (t.me/DIUkraine)

Влітку 2014 року Генпрокуратура порушила справу за фактом заволодіння 400 млн доларів держкоштів під виглядом закупівлі бурових вишок. Порушення кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах чи організованою групою).

Згідно з матеріалами справи, при закупівлі було допущено грубі порушення тендерних процедур. Сам Юрій Бойко у 2015 році проходив свідком, того ж року було відкрито ще одну справу. Цього разу через розкрадання 60 млн доларів на закупівлю буксирів для транспортування вишок.

У схемі фігурувало багато прізвищ: від президента Віктора Януковича, колишнього заступника голови НБУ Сергія Арбузова до колишнього голови "Нафтогазу" Євгена Бакуліна, його заступника Євгена Корнійчука та чиновників "Чорноморнафтогазу". Якогось логічного фіналу немає, оскільки більшість фігурантів давно залишили Україну.

Як Росія захоплювала вишки

Російські війська захопили "вишки Бойка" у березні 2014 року. Згідно з журналістськими розслідуваннями, у захопленні брали участь десантники 104-го десантно-штурмового полку ВДВ Росії.

Восени 2015 року окупанти вимкнули транспондери - систему ідентифікації судів AIS, що передає габарити, курс та інші дані до радіоефіру. А у грудні захоплені на Одеському шельфі вишки відбуксували на Голицинське родовище біля узбережжя Криму у супроводі ракетних та сторожових катерів.

Тоді ж у цей район вийшли кораблі "Переяслав" та "Нетішин" ВМС України. На місці подальший шлях їм перегородили російський прикордонний сторожовий корабель проекту та ракетний катер, показавши готовність атакувати. Українські судна отримали наказ відійти.

Фото: росіяни використовували "вишки Бойка" як військові об'єкти (t.me/DIUkraine)

У січні 2017 року росіяни з бурової вишки обстріляли водолазне судно "Почаїв". У лютому було обстріляно український транспортний літак Ан-26, який знаходився у винятковій морській економічній зоні України.

Станом на березень 2020 року українська сторона фіксувала активність на вишках. На обох установках було піднято російські прапори та були ознаки продовження промислової діяльності.

На захоплених платформах несли постійну службу близько 50 військових РФ. Російська сторона використовувала вишки у військових цілях. Зокрема, вони служили як радіолокаційні та радіотехнічні пости спостереження.

Передбачалося, що вони могли виступати базою для диверсійно-розвідувальних груп та проміжним пунктом дозаправки гелікоптерів. На кожній із чотирьох установок окупанти поставили засоби радіоелектронної розвідки та боротьби. Завдяки чому російські військові контролювали зону у північно-східній частині Чорного моря між Кримом та Одесою.

Де знаходяться "вишки Бойка" і чим вони важливі для України

Нагадаємо, до 2015 року вишки були розташовані у територіальних водах України біля острова Зміїний та приблизно за 100 км від Одеси. Але потім росіяни відбуксували їх ближче до мису Тарханкут на узбережжі Криму.

Фото: росіяни відбуксували "вишки Бойка" ближче до Криму (informnapalm.org)

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в червні 2022 року по них було завдано ракетного удару. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков казав, що на вишках росіяни не лише крали український газ, а й розміщували станції радіоелектронної боротьби.

"Росіяни використовували їх для захисту своїх кораблів, ховаючись за ними, щоб наш "Нептун" не міг їх дістати своїми системами наведення. Ось так сталося, що хтось невдало курив на тих вишках, і тепер вони не використовуються", - наголошував він .

У середині серпня 2023 року поблизу бурових сталося бойове зіткнення між українськими військовими на чотирьох катерах та російським винищувачем Су-30. Інцидент було знято українським БПЛА. Сьогодні військова розвідка підтвердила, що це була спецоперація з відновлення контролю над об'єктами.

Як уточнили у ГУР, повернення контролю має стратегічне значення для України. Оскільки, по-перше, Росія не зможе використовувати "вишки Бойка" у військових цілях, по-друге, втратила розвідувальне обладнання, а по-третє, - можливість контролювати акваторію чорного моря.

Військова розвідка наголошує: все це робить Україну на кілька кроків ближчою до повернення Криму.