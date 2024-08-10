Сили оборони вдарили по газовій вишці у Чорному морі, там була пожежа: фото, відео

Українські захисники атакували одну з газових вишок у акваторії Чорного моря. Там зафіксували пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука та Telegram-канал "Кримський вітер".

У мережі сьогодні, 10 серпня, поширили відео нібито удару по газовій вишці у Чорному морі. За непідтвердженими даними, ворог розмістив там технічне розвідувальне обладнання та тримав до 40 осіб особового складу.

Речник ВМС підтвердив удар по вишці. Плетенчук заявив, що це була операція Військово-морських сил України та Головного управління розвідки Міноборони.

"Так, окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо. І так, за пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було. Штатний функціонал платформа не виконувала", - написав він у своєму Facebook.

Додамо, що пізніше речник ВМС приховав свій допис у Facebook.

скриншот facebook.com/Taclbery

Важливість вишки

Згодом Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону пояснив, як окупанти використовували уражену газову вишку. За його словами, ця локація не використовувалась штатно.

"Її використовували для встановлення різного обладнання, зокрема для GPS-спуфінгу. Це навмисна дія, коли засобами РЕБ подають хибні сигнали GPS, щоб заважати системам, які на них орієнтуються. Враховуючи, що це північна частина західного моря - це могло впливати на роботу нашого зернового коридору, на безпеку цивільного судноплавства", - сказав речник ВМС.

Він зазначив, що на платформу росіяни перекидали й відповідний персонал. Плетенчук наголосив, що втрати ворога потрібно дорозвідувати та уточнювати. Проте точно відомо, що там не було цивільного персоналу, а лише військовий.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що після удару на вишці спалахнула пожежа. Її вдалося зафіксувати.

Фото: на газовій вишці у Чорному морі спалахнула пожежа (t.me/Crimeanwind)

Яку платформу уразили Сили оборони

Профільне видання Defense Express повідомляє, що, згідно з супутниковим моніторингом від NASA, атака відбулась 8-9 серпня.

За даними аналітиків, була атакована газова платформа, яка знаходиться у районі Штормового газоконденсатного родовища. Ймовірно, була уражена захоплена окупантами морська стаціонарна платформа №17 (МСП-17).

Відомо, що ще у 2014 році Росія розмітила на МСП-17 оглядову радіолокаційну станцію типу "Нева-БС" та засоби гідроакустичної локації.

Defense Express не виключає, що після 2022 року окупанти могли збільшити кількість та види засобів розвідки, спостереження, РЕБ та зв'язку на цьому об'єкті.