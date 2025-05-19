Дроны СБУ с воздуха и моря ударили по вражеской РЛС на вышках в Черном море: видео

Как рассказали в ведомстве, на днях с помощью дронов различных типов было уничтожено российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах в Черном море.

По данным СБУ, сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС "Нева". Ее россияне использовали для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок на вышке.

"В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что никакому российскому хламу не место в Черном море", - отметили в СБУ.

Битва за вышки возле Крыма

Напомним, у берегов оккупированного Крыма находятся газо- и нефтедобывающие платформы, более известные как "вышки Бойко". Россия захватила платформы еще в 2014 году и использовали их в военных целях уже во время полномасштабной войны.

В частности, на вышках установили радиолокационные станции.

В сентябре 2023 года Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море. В августе 2024 года сообщалось об атаках на еще одну газовую вышку в Черном море.