Дрони СБС уразили ще 19 електропідстанцій у Криму та на Донеччині (відео)

Українські дрони за 48 годин уразили ще 19 енерговузлів в окупованому Криму та Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
За словами "Мадяра", загальний рахунок протягом операції "Кримський рубильник off" протягом 1-24 липня склав 136 енергетичних цілей.
Протягом останніх 48 годин уражені:
Відео: результати уражень енерговузлів у Криму та на Донеччині 23-24 липня (https://www.facebook.com/Brovdi.Art)
Нагадаємо, протягом 21-22 липня Сили безпілотних систем уразили 13 енерговузлів у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій України в рамках операції "Кримський рубильник off".
20 липня "Мадяр" повідомив, що ще 19 енерговузлів Росії на окупованих територіях були успішно уражені.