Дрони СБС уразили ще 19 електропідстанцій у Криму та на Донеччині (відео)

"Кримський рубильник off"

Нагадаємо, протягом 21-22 липня Сили безпілотних систем уразили 13 енерговузлів у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій України в рамках операції "Кримський рубильник off".

20 липня "Мадяр" повідомив, що ще 19 енерговузлів Росії на окупованих територіях були успішно уражені.