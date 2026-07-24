Дроны СБС поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и Донецкой области (видео)

Украинские дроны за 48 часов поразили еще 19 энергоузлов в оккупированном Крыму и Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.
По словам "Мадяра", общий счет в течение операции "Крымский рубильник off" в течение 1-24 июля составил 136 энергетических целей.
За последние 48 часов поражены:
Видео: результаты поражений энергоузлов в Крыму и Донецкой области 23-24 июля (https://www.facebook.com/Brovdi.Art)
Напомним, 21-22 июля Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов в Крыму и других частях временно оккупированных территорий Украины в рамках операции "Крымский рубильник off".
20 июля "Мадяр" сообщил, что еще 19 энергоузлов России на оккупированных территориях были успешно поражены.