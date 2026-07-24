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Дроны СБС поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и Донецкой области (видео)

14:15 24.07.2026 Пт
2 мин
Операция "Крымский рубильник off" ежедневно показывает эффективные результаты
aimg Татьяна Степанова
Фото: дроны СБС поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и Донецкой области (Getty Images)

Украинские дроны за 48 часов поразили еще 19 энергоузлов в оккупированном Крыму и Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

По словам "Мадяра", общий счет в течение операции "Крымский рубильник off" в течение 1-24 июля составил 136 энергетических целей.

За последние 48 часов поражены:

  • электроподстанция ПС 110 кВ "Малореченское", АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110/35 кВ "Приморский", н.п. Приморский, Крым;
  • электроподстанция ПС 110/10 кВ "Гурзуф", н.п. Гурзуф, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Насосная-16", н.п. Васильково, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Восход", н.п. Феодосия, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Алексеевка", н.п. Алексеевка, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Веселое", н.п. Веселое, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Холодильник", н.п. Евпатория, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Гаспра", н.п. Гаспра, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Крайне", н.п. Крайне, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Скворцово", н.п. Скворцово, АР Крым, 9 бат "Кайрос";
  • электроподстанция ПС 110/10 кВ "Ближние Камыши", н.п. Феодосия, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Глебовка, н.п. Внуково, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", н.п. Щебетовка, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Берегово", н.п. Молочное, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Судак", н.п. Судак, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110/10 кВ "Ялта", н.п. Ялта, АР Крым;
  • электроподстанция, н.п. Кременовка, Донецкая обл.;
  • электроподстанция, н.п. Дружба, Донецкая обл.

Видео: результаты поражений энергоузлов в Крыму и Донецкой области 23-24 июля (https://www.facebook.com/Brovdi.Art)

"Крымский рубильник off"

Напомним, 21-22 июля Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов в Крыму и других частях временно оккупированных территорий Украины в рамках операции "Крымский рубильник off".

20 июля "Мадяр" сообщил, что еще 19 энергоузлов России на оккупированных территориях были успешно поражены.

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