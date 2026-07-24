Дроны СБС поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и Донецкой области (видео)

"Крымский рубильник off"

Напомним, 21-22 июля Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов в Крыму и других частях временно оккупированных территорий Украины в рамках операции "Крымский рубильник off".

20 июля "Мадяр" сообщил, что еще 19 энергоузлов России на оккупированных территориях были успешно поражены.