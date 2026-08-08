Дрони СБС уразили ще 12 суден "тіньового флоту" РФ (відео)

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Українські дрони за тиждень уразили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.