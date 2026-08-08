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Дрони СБС уразили ще 12 суден "тіньового флоту" РФ (відео)

09:05 08.08.2026 Сб
1 хв
Операція "МоЛоЧКа" триває
aimg Тетяна Степанова
Дрони СБС уразили ще 12 суден "тіньового флоту" РФ (відео) Фото: дрони СБС уразили ще 12 суден "тіньового флоту" РФ (Getty Images)
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Українські дрони за тиждень уразили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Судна уражені у Чорному та Азовському морях протягом 1-8 серпня в межах операції "МоЛоЧКа".

За час дії операції 6 липня - 8 серпня дронами СБС результативно відпрацьовано 218 одиниць плавзасобів, з котрих у Азовському морі - 134 суден, у Чорному морі - 84.

Операція "МоЛоЧКа"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські безпілотники протягом 48 годин атакували 13 російських суден "тіньового флоту" в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Перед цим СБС уразили 4 судна "тіньового флоту" Росії у Чорному морі.

У ніч на 18 липня дрони також атакували "тіньовий флот" Росії у Чорному та Азовському морях. Було уражено ще 13 суден.

17 липня українські морські дрони знищили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії в Чорному морі.

А в ніч 16 липня оператори Сил безпілотних систем атакували ще 11 суден.

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