Дрони СБС уразили російський сухогруз у порту Бердянська (відео)

"Попередньо колеги нанесли ураження БПЛА класу фронтстрайк, для такої цілі цього не достатньо, рішенням командира 17 АК терміново був залучений 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мідлстрайк "Зозуля", камулятивно - фугасний заряд БЧ 50 кг", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що російське судно отримало суттєві пошкодження.

Що відомо про судно "Леонід Пестриков"

"Леонід Пестриков" - універсальне суховантажне судно морського та змішаного ріка/море плавання, що використовується РФ у вантажних перевезеннях у Чорному та Середземному морях. Судно 2021 року випуску 141 м у довжину із дедвейтом 8,1 тис. тонн та двома вантажними трюмами.

У 2023 році судно потрапило під санкції США у межах обмежень проти суден, пов’язаних із російською транспортною інфраструктурою. У 2025 році Україна запровадила санкції проти судна як проти елементу "тіньового флоту".

Судно "Леонід Пестриков" використовувалося для перевезення українського зерна з тимчасово окупованого Бердянська та здійснювало рейси з окупованого Севастополя. Воно доставляло вантажі до портів Сирії та інших країн Близького Сходу; регулярно заходило в порти РФ, Туреччини, Єгипту, Азербайджану та Ірану.

Також фіксувалися випадки вимкнення AIS (системи ідентифікації судна), що розглядається як ознака приховування маршруту.