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Не дрони. Росіяни могли сьогодні запустити повітряні кулі, - Ігнат

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Україна, Неділя 12 лютого 2023 21:59
Не дрони. Росіяни могли сьогодні запустити повітряні кулі, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти можуть використовувати повітряні кулі для того, щоб виснажити українське ППО.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, РФ може запускати повітряні кулі, подібні до тих, які США нещодавно збивало над своєю територією.

"Можливо, були і повітряні кулі, які запускали. Інформація перевіряється. Можливо, це не такі повітряні кулі, як були в США, але можливо повітряні кулі (росіяни - ред.) теж запустили, щоб виснажувати ППО чи для іншого", - сказав Ігнат.

Зокрема, він зазначив, що це могло відбутись і під час сьогоднішньої тривоги в частині українських областей.

Також Ігнат заявляв, що росіяни останній тиждень почали частіше атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Однак метою таких дій скоріше за все є дослідження роботи українських систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що росіяни здійснили черговий масований обстріл України. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.

При цьому російські ракети, які летіли з акваторії Чорного моря, перетнули кордони Молдови та Румунії.

У Молдові підтвердили вторгнення ракети у свій повітряний простір, а в Румунії заявили, що ракета пролетіла у 35 км від кордону.

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