Не дрони. Росіяни могли сьогодні запустити повітряні кулі, - Ігнат
Російські окупанти можуть використовувати повітряні кулі для того, щоб виснажити українське ППО.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, РФ може запускати повітряні кулі, подібні до тих, які США нещодавно збивало над своєю територією.
"Можливо, були і повітряні кулі, які запускали. Інформація перевіряється. Можливо, це не такі повітряні кулі, як були в США, але можливо повітряні кулі (росіяни - ред.) теж запустили, щоб виснажувати ППО чи для іншого", - сказав Ігнат.
Зокрема, він зазначив, що це могло відбутись і під час сьогоднішньої тривоги в частині українських областей.
Також Ігнат заявляв, що росіяни останній тиждень почали частіше атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Однак метою таких дій скоріше за все є дослідження роботи українських систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що росіяни здійснили черговий масований обстріл України. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.
При цьому російські ракети, які летіли з акваторії Чорного моря, перетнули кордони Молдови та Румунії.
У Молдові підтвердили вторгнення ракети у свій повітряний простір, а в Румунії заявили, що ракета пролетіла у 35 км від кордону.
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