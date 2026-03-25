Дрони з РФ залетіли до країн Балтії: один врізався в енергообʼєкт

Дрон у Латвії

Згідно з інформацією Міноборони країни, невідомий дрон залетів на територію Латвії з Росії.

"Системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух, у Краславському районі", - йдеться у заяві.

На місці інциденту працювали представники Національних збройних сил, Державної поліції та підрозділів Державної прикордонної охорони.

Також повідомлялося про виявлення уламків дрона. Цивільне населення не постраждало, пошкоджень цивільній інфраструктурі не завдано.

В Міноборони Латвії запевнили, що подальшої загрози безпеці цивільного населення та повітряного простору Латвії немає. Обставини інциденту розслідуються.

Безпілотник в Естонії

В Естонії ще один дрон із Росії врізався в димову трубу електростанції в Аувере. Інцидент стався в ніч на 25 березня о 03:43. На місці працювали сапери, прокуратура та поліція. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Генеральний прокурор Астрід Асі зазначила, що дрон не був спрямований на Естонію, а точні обставини з’ясує слідство.

Тим часом енергетична компанія заявила, що об'єкт не зазнав суттєвих пошкоджень і інцидент не вплинув на енергосистему країни.