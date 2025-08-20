ua en ru
Дрони РФ вдарили по Сумщині: є постраждалі, пожежі на місцях влучань

Середа 20 серпня 2025 02:39
Фото: пожежа в Охтирській громаді внаслідок влучання дрона РФ (Telegram-канал Олега Григорова)
Автор: РБК-Україна

Російські війська атакували дронами Охтирську громаду Сумської області. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

У ніч на 20 серпня російські ударні безпілотники атакували приватний сектор в Охтирській громаді. На місцях влучань спалахнули пожежі.

У місцевих Telegram-каналах повідомляли про понад 20 вибухів.

За попередніми даними, загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу.

"До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога", - повідомив Олег Григоров.

Як писало РБК-Україна, ввечері 17 серпня російські війська вдарили балістичною ракетою по Сумській громаді. Було пошкоджено будівлю навчального закладу.

У ніч на 18 серпня чотири ударних дрона вдарили по цивільній інфраструктурі громади. Внаслідок влучань сталась пожежа у нежитловій будівлі.

15 серпня російські військові атакували дроном ринок у центрі Сум. Про наслідки писало РБК-Україна.

