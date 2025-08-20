Дрони РФ вдарили по Сумщині: є постраждалі, пожежі на місцях влучань

Російські війська атакували дронами Охтирську громаду Сумської області. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

У ніч на 20 серпня російські ударні безпілотники атакували приватний сектор в Охтирській громаді. На місцях влучань спалахнули пожежі. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про понад 20 вибухів. За попередніми даними, загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу. "До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога", - повідомив Олег Григоров.