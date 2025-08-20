Дроны РФ ударили по Сумщине: есть пострадавшие, пожары на местах попаданий
Российские войска атаковали дронами Ахтырскую громаду Сумской области. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
В ночь на 20 августа российские ударные беспилотники атаковали частный сектор в Ахтырской громаде. На местах попаданий вспыхнули пожары.
В местных Telegram-каналах сообщали о более 20 взрывах.
По предварительным данным, погибших нет. Есть пострадавшие, люди обращаются за медицинской помощью.
"К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь", - сообщил Олег Григоров.
Как писало РБК-Украина, вечером 17 августа российские войска ударили баллистической ракетой по Сумской громаде. Было повреждено здание учебного заведения.
В ночь на 18 августа четыре дрона ударили по гражданской инфраструктуре громады. В результате попаданий начался пожар в нежилом здании.
15 августа российские военные атаковали дроном рынок в центре Сум. О последствиях писало РБК-Украина.