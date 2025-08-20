Дроны РФ ударили по Сумщине: есть пострадавшие, пожары на местах попаданий

Фото: пожар в Ахтырской громаде в результате попадания дрона РФ (Telegram-канал Олега Григорова)

Российские войска атаковали дронами Ахтырскую громаду Сумской области. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

В ночь на 20 августа российские ударные беспилотники атаковали частный сектор в Ахтырской громаде. На местах попаданий вспыхнули пожары. В местных Telegram-каналах сообщали о более 20 взрывах. По предварительным данным, погибших нет. Есть пострадавшие, люди обращаются за медицинской помощью. "К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь", - сообщил Олег Григоров.