UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Дрони РФ атакували залізницю в Одеській області: низка потягів затримується

Фото: РФ атакувала залізницю в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти знову атакували українську залізницю в ніч на 27 вересня. Цього разу під ударом була інфраструктура в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Є пошкодження", - йдеться у повідомленні.

За даними "Укрзалізниці", обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів. Поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів. Рух поїздів уже відновлено, але є затримки.

Слідкувати за запізненням поїздів можна за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

 

Удари по залізниці

Нагадаємо, росіяни активізували удари по українській залізниці. Так, 17 вересня Росія вдарила по підстанціях "Укрзалізниці". Внаслідок чого понад 20 поїздів затримувалися, а деякі рейси скасували.

Також 25 вересня у Миколаївській та Кіровоградській областях було знеструмлено ділянки залізниці через ворожі обстріли.

Днями глава "Укрзалізниці" розповів, що у Росії нова тактика - ворожі "Шахеди" тепер полюють на локомотиви.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяОдесаВійна в УкраїніАтака дронів