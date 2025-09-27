Дроны РФ атаковали железную дорогу в Одесской области: ряд поездов задерживается

"Сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения", - говорится в сообщении.

По данным "Укрзализныци", обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров. Поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено, но есть задержки.

Следить за опозданием поездов можно по ссылке: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform