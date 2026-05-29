За дроны для пограничников требовали 1 млн долларов взятки

17:32 29.05.2026 Пт
2 мин
Деньги у победителя тендера требовали владелец конкурирующей фирмы и чиновник ГПСУ
aimg Валерия Абабина
За дроны для пограничников требовали 1 млн долларов взятки Фото: Набу разоблачило схему со взяткой в 1 млн долларов (Getty Images)
НАБУ и САП разоблачили схему с вымогательством взятки в 1 млн долларов при закупке беспилотников для Государственной пограничной службы. Деньги требовали от компании, которая уже выиграла тендер на 825 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и Государственную пограничную службу.

По данным следствия, чиновник ГПСУ и владелец компании-производителя беспилотников, которая не выиграла тендер, после объявления результатов потребовали от компании-победителя тендера, 1 млн долларов, за "беспроблемное" подписание контракта.

Эту сумму они планировали поделить между собой и должностными лицами пограничной службы.

Чтобы убедить руководителя компании-победителя заплатить, ему организовали разговор с представителем Госпогранслужбы.

Тот уверял, что требование о взятке якобы согласовано с руководством ведомства.

Владельцу компании-конкурента и чиновнику ГПСУ уже сообщили о подозрении во взяточничестве.

В Киеве НАБУ провело обыски в нескольких подразделениях пограничной службы.

Что говорят в ГПСУ

В Госпогранслужбе заявили, что сотрудничают со следствием и сами заинтересованы в объективном расследовании.

В ведомстве отметили, что сама процедура тендера была проведена законно: победителем признали фирму с самым низким ценовым предложением, а задержанный военнослужащий не имел возможности влиять на ход торгов.

"Во время войны, развязанной Россией против Украины, когда большая часть всего личного состава ГПСУ находится в составе Сил обороны, обеспечение подразделений всем необходимым является приоритетом. И никто не имеет ни законного, ни морального права наживаться на средствах для фронта", - заявили в Госпогранслужбе.

В ведомстве добавили, что следствию передали всю необходимую информацию, в том числе и материалы по переговорным процедурам во время тендера.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в августе 2025 года НАБУ и САП разоблачили масштабную схему по закупкам дронов и РЭБ по завышенным ценам.

Среди фигурантов - экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай и народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, чье членство во фракции на время расследования приостановили.

Отдельно в апреле 2026 года правоохранители разоблачили командира подразделения ВСУ, который присваивал и продавал беспилотники из государственного проекта "Армия дронов", а на полученные деньги покупал элитные авто.

