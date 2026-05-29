За дроны для пограничников требовали 1 млн долларов взятки
НАБУ и САП разоблачили схему с вымогательством взятки в 1 млн долларов при закупке беспилотников для Государственной пограничной службы. Деньги требовали от компании, которая уже выиграла тендер на 825 млн грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и Государственную пограничную службу.
По данным следствия, чиновник ГПСУ и владелец компании-производителя беспилотников, которая не выиграла тендер, после объявления результатов потребовали от компании-победителя тендера, 1 млн долларов, за "беспроблемное" подписание контракта.
Эту сумму они планировали поделить между собой и должностными лицами пограничной службы.
Чтобы убедить руководителя компании-победителя заплатить, ему организовали разговор с представителем Госпогранслужбы.
Тот уверял, что требование о взятке якобы согласовано с руководством ведомства.
Владельцу компании-конкурента и чиновнику ГПСУ уже сообщили о подозрении во взяточничестве.
В Киеве НАБУ провело обыски в нескольких подразделениях пограничной службы.
Что говорят в ГПСУ
В Госпогранслужбе заявили, что сотрудничают со следствием и сами заинтересованы в объективном расследовании.
В ведомстве отметили, что сама процедура тендера была проведена законно: победителем признали фирму с самым низким ценовым предложением, а задержанный военнослужащий не имел возможности влиять на ход торгов.
"Во время войны, развязанной Россией против Украины, когда большая часть всего личного состава ГПСУ находится в составе Сил обороны, обеспечение подразделений всем необходимым является приоритетом. И никто не имеет ни законного, ни морального права наживаться на средствах для фронта", - заявили в Госпогранслужбе.
В ведомстве добавили, что следствию передали всю необходимую информацию, в том числе и материалы по переговорным процедурам во время тендера.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в августе 2025 года НАБУ и САП разоблачили масштабную схему по закупкам дронов и РЭБ по завышенным ценам.
Среди фигурантов - экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай и народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, чье членство во фракции на время расследования приостановили.
Отдельно в апреле 2026 года правоохранители разоблачили командира подразделения ВСУ, который присваивал и продавал беспилотники из государственного проекта "Армия дронов", а на полученные деньги покупал элитные авто.