Мінус тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат ворога на 19 жовтня

Станом на 19 жовтня ЗСУ продовжують завдавати відчутних втрат російській армії, зафіксовано зростання знищеної техніки та особового складу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу України в мережі Telegram.

Українські військові продовжують завдавати противнику відчутних втрат. Генштаб оновив дані про ліквідований особовий склад, техніку та озброєння РФ за останню добу, 19 жовтня.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 19 жовтня зафіксовано такі втрати російської армії за останню добу і з початку повномасштабного вторгнення:

Особовий склад: ~1 130 180 (+1000 за добу)

Танки: 11 268 (+1)

Бойові броньовані машини: 23 399 (+3)

Артилерійські системи: 33 834 (+45)

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ): 1 524 (+2)

Засоби ППО: 1 228

Літаки: 428

Вертольоти: 346

Безпілотники оперативно-тактичного рівня: 71 967 (+444)

Крилаті ракети: 3 864

Кораблі та катери: 28

Підводні човни: 1

Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 64 798 (+126)

Спеціальна техніка: 3 980

19 жовтня став ще одним днем, коли українська армія завдала російським військам значних втрат. Найбільше зростання відзначено серед безпілотників, артилерії та техніки забезпечення.