Сили оборони знищили "Смерч", який три місяці тероризував Миколаївщину, - глава ОВА

Сили оборони знищили реактивну систему БМ-30 "Смерч", з якої російські окупанти протягом трьох місяців обстрілювали Миколаївщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма та Сил оборони півдня України.

Очільник ОВА своєю чергою додав, що саме ця реактивна система обстрілювала поля Миколаївської області впродовж трьох місяців.

"Днями силами ударних дронів та аеророзвідки підрозділу "Lasar’s Group" в операційній зоні угруповання військ (сил) "Південь" на Херсонщині на дальності майже півсотні кілометрів знищено БМ-30 "Смерч", - йдеться у повідомленні.

БМ-30 "Смерч" - це важка радянська багатоствольна реактивна система залпового вогню, калібру 300 мм, яка була прийнята на озброєння наприкінці 1980-х років.

Вона призначена для ураження скупчень живої сили, бронетехніки, артилерійських батарей, командних пунктів, складів і вузлів зв’язку на великих відстанях.

Відомо, що технічно БМ-30 "Смерч" оснащена 12 пусковими трубами та здатна випустити весь залп за 38 секунд.

Дальність ураження залежить від моделі ракети, але стандартні снаряди можуть досягати приблизно 70-90 км, тоді як модернізовані можуть долати до 120 км або більше.

Крім того, система підтримує різні типи боєприпасів - фугасні, касетні, термобаричні, з самонаведенням чи уламково-фугасні - що дозволяє їй виконувати широкий спектр завдань на полі бою.

Зауважимо, що за останню добу, з 16 на 17 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 730 військовослужбовців.

Також ЗСУ знищили п'ять танків та 35 артилерійських систем. Детальніше про ситуацію на кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.