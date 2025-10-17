ua en ru
Війна в Україні

Сили оборони знищили "Смерч", який три місяці тероризував Миколаївщину, - глава ОВА

Миколаївська область, П'ятниця 17 жовтня 2025 15:14
Сили оборони знищили "Смерч", який три місяці тероризував Миколаївщину, - глава ОВА Фото: Сили оборони завдали удару по "Смерчу", що обстрілював українські поля (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сили оборони знищили реактивну систему БМ-30 "Смерч", з якої російські окупанти протягом трьох місяців обстрілювали Миколаївщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма та Сил оборони півдня України.

"Днями силами ударних дронів та аеророзвідки підрозділу "Lasar’s Group" в операційній зоні угруповання військ (сил) "Південь" на Херсонщині на дальності майже півсотні кілометрів знищено БМ-30 "Смерч", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА своєю чергою додав, що саме ця реактивна система обстрілювала поля Миколаївської області впродовж трьох місяців.

БМ-30 "Смерч" - це важка радянська багатоствольна реактивна система залпового вогню, калібру 300 мм, яка була прийнята на озброєння наприкінці 1980-х років.

Вона призначена для ураження скупчень живої сили, бронетехніки, артилерійських батарей, командних пунктів, складів і вузлів зв’язку на великих відстанях.

Відомо, що технічно БМ-30 "Смерч" оснащена 12 пусковими трубами та здатна випустити весь залп за 38 секунд.

Дальність ураження залежить від моделі ракети, але стандартні снаряди можуть досягати приблизно 70-90 км, тоді як модернізовані можуть долати до 120 км або більше.

Крім того, система підтримує різні типи боєприпасів - фугасні, касетні, термобаричні, з самонаведенням чи уламково-фугасні - що дозволяє їй виконувати широкий спектр завдань на полі бою.

Зауважимо, що за останню добу, з 16 на 17 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 730 військовослужбовців.

Також ЗСУ знищили п'ять танків та 35 артилерійських систем. Детальніше про ситуацію на кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

